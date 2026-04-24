Bayram Hazırlıkları Başladı! Kurban İçin Yeni Şartlar

2026 yılı kurban hizmetleri tebliği yayımlandı.Resmi Gazete'nin 24 Nisan 2026 tarihli sayısında yayımlanan “2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ile Kurban Bayramı süresince uygulanacak kurallar ve alınacak tedbirler belirlendi.Tebliğe göre, kurban kesimlerinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, hayvanlara en az acı verecek yöntemlerin uygulanması, kesimlerin düzenli alanlarda yapılması ve vekaletle kurban organizasyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.İl ve ilçelerde oluşturulacak Kurban Hizmetleri Komisyonları, yeterli sayıda satış ve kesim alanı kurulmasından sorumlu olacak.Bu alanların birbirine yakın planlanması, ulaşım ve park imkânlarının sağlanması, bayram süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor.Ayrıca kesimlerin daha düzenli yapılabilmesi için randevu sistemi uygulanacak.Kesim işlemlerinin yalnızca “Kasaplık Belgesi” veya ilgili kursları tamamlamış kişiler tarafından yapılması zorunlu tutulurken, hijyen kurallarına uyulması konusunda da vatandaşların bilinçlendirilmesi isteniyor.Kurbanlık hayvanların ise sağlıklı, kayıtlı ve gerekli aşıları yapılmış olması şartı aranacak. Gebe ya da damızlık değeri yüksek dişi hayvanların satış ve kesimine izin verilmeyecek, önceliğin erkek hayvanlara verilmesi gerektiği hatırlatılacak.Öte yandan, vatandaşlar “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarasıyla bilgilerini sorgulayabilecek. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün önce kurulmaya başlanacak.Tebliğ, 2026 Kurban Bayramı süresince uygulanacak, bir sonraki yılın düzenlemesi yürürlüğe girene kadar geçerli olacak.-Kurban satış ve kesim yerleri yeterli sayıda, hijyenik ve planlı alanlarda kurulacak.-Kesim yerleri dezenfekte edilebilir, havalandırmalı ve su biriktirmeyen zeminlere sahip olacak.-Satış ve kesim alanları birbirine yakın planlanacak ve ulaşım kolaylaştırılacak.-Bu alanlara sokak ve evcil hayvanların girmesine izin verilmeyecek.-Kesimler yalnızca belirlenen yerlerde yapılacak, açık alan kesimlerine izin verilmeyecek.-Kesim sonrası oluşan atıklar çevreye bırakılmayacak ve usulüne uygun bertaraf edilecek.-Kesim işlemlerinde hijyen ve çevre temizliği esas alınacak.-Kesimler sadece yetki belgesi veya eğitim sertifikası olan kişiler tarafından yapılacak.-Yoğunluğu önlemek için randevu sistemi uygulanabilecek.-Kesimlerin bayramın ilk gününe yığılmaması için planlama yapılacak.-Kurbanlık hayvanların sağlıklı, küpeli ve kayıtlı olması zorunlu olacak.-Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışında hayvan kurbanlık olarak kabul edilmeyecek.-Yaş şartı uygulanacak ve hayvanlar mevzuata uygun yaşta olacak.-Gebe veya damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kesimine izin verilmeyecek.-Kurbanlık hayvanlar belirlenen sürelerden önce satış alanlarına getirilmeyecek.-Hayvanların nakli, yüklenmesi ve boşaltılması sırasında eziyet edilmesine izin verilmeyecek.-Vatandaşlara kurban ibadeti, hijyen ve et tüketimi konusunda bilgilendirme yapılacak.-Süreç ilgili kurumlar tarafından denetlenecek.-Kurallara uymayanlar hakkında idari para cezaları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.