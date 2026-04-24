Bakan Bolat: Körfez’deki Savaş, Ticaretin Orta Koridor'dan Yapılacağını Gösteriyor

Ağrı Valiliği ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantısı Salonu'nun açılışını yaptı. ATSO'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Bakan Bolat, 2 ayını dolduran Körfez'deki savaşın Doğu ile Batı arasındaki ticaretin artık Orta Koridor'dan yapılacağının gösterdiğini söyledi.Ümit Burnu ve Kızıldeniz'in de kullanılacağını ancak Orta Koridor'un daha da güçleneceğini belirten Bakan Bolat, "Türkiye'nin doğuya açılan kapımız olan Gürbulak Doğubayazıt Ağrı bundan çok istifade edecek. Ülkemiz, Anadolu'muz genel anlamda çok istifade edecek. Zengezur Koridoru'nun da açılışına az bir süre kaldı. Onun da açılmasıyla beraber bu gelişme daha da hızlanacak. Biz de bu ihtiyacı hükümet olarak gördüğümüz için Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümet olarak Gürbulak, Ağrı Gümrük kapımızın iki katına büyütülmesi modernleştirilmesi için bir yatırımı devreye soktuk. Bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Gümrük Turizm İşletmeleri'nin yap işlet devret modeliyle yatırımını başlatmıştık. Arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Bugün Türkiye'nin en modern gümrük kapısını hizmete açacağız. Sadece bir inşaat değil içindeki cihazlar, ekipmanlar, otomasyon sistemler, sosyal tesisleriyle adeta bir yaşam merkezi konumunda. Kapılar niçin açılır? Ticareti kolaylaştırmak, hızlandırmak, güvenli hale getirmek ve toplum sağlığını korumak için bu amaçla yatırımlar yapıldı. 180 dönümden 320 dönüme yükseltilen yaklaşık iki katı büyütülen bir gümrük geçiş kapısı. Ümit ederiz ki komşumuz İran'da da bu İsrail ve ABD'nin saldırısıyla başlayan savaş yakında bir barışla sona erer. İran tarafı da ekonomisini daha çok geliştirme noktasında petrol ve doğal gaz gelirleri arttıkça onun da ticareti artacaktır ve böylece sadece İran'a değil Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne ta Çin'e büyük okyanusa kadar bu kapı uzanacak. Bu anlamda Ağrı'mız da Doğubayazıt'ımıza Gürbulak'ımıza Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.