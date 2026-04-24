Altın Fiyatlarında Şok Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü hareketli başladı. Orta Doğu'daki savaşta ateşkes süresi uzatılsa da, Hürmüz Boğaz'ındaki baskı ve savaşın belirsizliği altın fiyatlarını düşüşe geçirdi.
Petrol fiyatları yükselişe geçerken, altında ivme tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.779,26 TL
SATIŞ: 6.780,12 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.055,00 TL
SATIŞ: 11.179,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.044,00 TL
SATIŞ: 44.498,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.090,00 TL
SATIŞ: 22.317,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.154,73 TL
SATIŞ: 6.440,93 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.682,46 USD
SATIŞ: 4.683,09 USD
