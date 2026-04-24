Altın Fiyatlarında Şok Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü hareketli başladı. Orta Doğu'daki savaşta ateşkes süresi uzatılsa da, Hürmüz Boğaz'ındaki baskı ve savaşın belirsizliği altın fiyatlarını düşüşe geçirdi.

Ekleme: 24.04.2026 - 10:09 Güncelleme: 24.04.2026 - 10:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatlarında Şok Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Petrol fiyatları yükselişe geçerken, altında ivme tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Nisan 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.779,26 TL
SATIŞ: 6.780,12 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.055,00 TL
SATIŞ: 11.179,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.044,00 TL
SATIŞ: 44.498,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 22.090,00 TL
SATIŞ: 22.317,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.154,73 TL
SATIŞ: 6.440,93 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.682,46 USD
SATIŞ: 4.683,09 USD