Adıyaman'da Korkutan Deprem! AFAD Açıkladı

Türkiye'nin birçok ilinde artçı depremler meydana geliyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.09'da merkez üssü Çelikhan olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.