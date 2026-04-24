  • USD: 44,85 - 44,93
  • EURO: 52,45 - 52,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da Korkutan Deprem! AFAD Açıkladı

Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

Ekleme: 24.04.2026 - 14:22 Güncelleme: 24.04.2026 - 14:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye'nin birçok ilinde artçı depremler meydana geliyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.09'da merkez üssü Çelikhan olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.