Vatandaşa Pişmiş Et Diye At Eti Yedirmişler! İşte Yeni İfşa Listesi

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.Yapılan son testlerde kırmızı etten bala, peynirden yoğurda birçok üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek hileler tespit edildi.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede özellikle 2 firma tarafından üretilen tantunide tek tırnaklı eti tespit edilmesi dikkat çekti.Bakanlığın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinin başında Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı. İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ürün satan firmanın pişmiş et diye sattığı tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.Firmanın 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti saptandı.Tantunide hile yapan diğer bir firma ise yine merkezi Mersin'de bulunan ONUR TANTUNİ-MİKAİL BOZCE oldu. Firmanın son tüketim tarihi 12.02.2026 olan pişmiş kırmızı etin de tek tırnaklı etinden üretildiği ortaya çıktı.Bakanlığın kırmızı listesine giren son ürün İstanbul Kartal merkezli Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi oldu. Firmanın 'Pekmez Dünyası' markasıyla satılan Bitkisel Karışımlı Macununda ilaç etken maddesi tespit edildi.Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ise süt ürünlerinden bala, baharattan et ürünlerine kadar sekiz yeni gıda daha girdi.Listede en çok dikkat çeken lahmacunda yapılan hile oldu. Merkezi Elazığ'da bulunan 'EROĞLU YEMEKÇİLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-EROĞLU GROUP' tarafından üretilen lahmacunda Sakatat (Taşlık) tespit edildi.Trabzon Düzköy'de faaliyet gösteren Ahmet Topaloğlu-Karadağ Süt Ürünleri'nin 'Özvarlı Süt Ürünleri' markalı 22102025 parti numaralı pastörize tereyağında bitkisel yağ saptandı.Ordu Ünye'de üretilen Çiğdem Kuzdere üzerine kayıtlı işletmede 25.02.2026 tarihli tereyağında bitkisel yağ bulundu.Gaziantep Şehitkâmil'deki Balmio Süt Ürünleri Ticaret-Mehmet Karaoğlan firmasının 'Muhittinoğlu' markalı 01 parti numaralı homojenize yoğurdunda ise yine bitkisel yağ tespit edildi.Gaziantep Oğuzeli'nde faaliyet gösteren Damar Süt ve Süt Ürünleri Hububat Kuyumculuk Tekstil Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 'Damar' markalı 001 numaralı kaymaklı yoğurdunda ise nişasta bulundu.Antalya Serik'teki Kamaş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 'Kamaş' markalı 52027082 parti numaralı 1 kilogramlık sumağında ise gıda boyası bulundu.Kayseri Melikgazi'de faaliyet gösteren Gülsan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin iki ayrı markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi. Aynı firmanın 'Balbazar' markalı 202407009 parti numaralı ürünü ile 'Gülsan' markalı 28 parti numaralı süzme çiçek balı da listeye girdi.Aksaray, Ortaköy'deki Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 'Sühabey' markalı 249 parti numaralı yarım yağlı taze beyaz peyniri yer aldı.