Muğla’da Yürek Burkan Olay! Vincin Kırılan Parçasının Altında Kaldı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olay vicdanları yaraladı. Tekne suya indikten sonra halatları çözmek isteyen 21 yaşındaki T.Y.Ş.’nin üzerine vincin taşıma kolu düştü. Gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşte feci kazanın detayları…
Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi.
VİNCİN BOMU KIRILARAK ÜZERİNE DÜŞTÜ
Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.'nin üzerine (21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
