Muğla’da Yürek Burkan Olay! Vincin Kırılan Parçasının Altında Kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olay vicdanları yaraladı. Tekne suya indikten sonra halatları çözmek isteyen 21 yaşındaki T.Y.Ş.’nin üzerine vincin taşıma kolu düştü. Gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşte feci kazanın detayları…

Ekleme: 23.04.2026 - 11:13 Güncelleme: 23.04.2026 - 11:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi.

VİNCİN BOMU KIRILARAK ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.'nin üzerine (21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü.

Muğla’da Yürek Burkan Olay! Vincin Kırılan Parçasının Altında Kaldı

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla’da Yürek Burkan Olay! Vincin Kırılan Parçasının Altında Kaldı

Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.