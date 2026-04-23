Kastamonu’da Kaza! Traktör İkiye Ayrıldı

Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesi kavşağında, Ahmet H. yönetimindeki traktör ile Birol K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle traktör iki parçaya ayrılırken, hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralandı. Kazada Selma K., Hiranur K., Defne K. ve Erol K. da yaralananlar arasında yer aldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Tedavi altına alınan yaralılardan, 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Selma K. ile Hiranur K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza sonrası araçlar iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.