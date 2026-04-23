Kastamonu’da Kaza! Traktör İkiye Ayrıldı
Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışma sonucu traktörün ikiye bölünmesi dikkat çekti.
Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesi kavşağında, Ahmet H. yönetimindeki traktör ile Birol K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle traktör iki parçaya ayrılırken, hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralandı. Kazada Selma K., Hiranur K., Defne K. ve Erol K. da yaralananlar arasında yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Tedavi altına alınan yaralılardan, 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Selma K. ile Hiranur K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araçlar iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
