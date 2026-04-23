Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya gelecek

Bugün yurtta sevinçle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Bayram, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da sevinçle kutlanıyor.Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48'inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katılacak.Saat 18.00'de ise TBMM'nin 106'ncı açılış yıl dönümü kutlanacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.