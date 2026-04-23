Batman'da Korkutan Olay! Yediği Ot Hastanelik Etti

Batman’ın Gerçüş ilçesinde meydana gelen olay korkuttu. Hayvanlarını otlatırken yediği ottan rahatsızlanan 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Zehirlenmeye kontrolsüz ilaç kullanımının neden olduğu ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Ekleme: 23.04.2026 - 09:46 Güncelleme: 23.04.2026 - 09:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Edinilen bilgilere göre, Bağlıca köyünde ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Semih E.(14), arazide hayvanları otlattığı sırada bir tür yabani ot yedi.

ÜST ÜSTE ALDIĞI İLAÇLAR DURUMUNU AĞIRLAŞTIRDI

Bir süre sonra fenalaşan Semih E., rahatsızlığının geçmesi için kendi imkanlarıyla ilaç içti. Ağrısının dinmediğini düşünerek üst üste iki kez daha ilaç alan genç, ilaçların etkisiyle zehirlenerek durumu daha da ağırlaştı.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine köye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine getirilen Semih E., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.