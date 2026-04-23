Altında Hareketlilik Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

23 Nisan sabahında gram altın 6.797 TL, ons altın ise 4.701 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel çeyrek, yarım ve tam altın satış fiyatları...Piyasa analistlerine göre, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın arkasında Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin uzatılması piyasaları bir nebze rahatlatsa da, bölgedeki kalıcı barışın henüz sağlanamaması yatırımcıların 'bekle-gör' politikası izlemesine neden oluyor. ABD faiz oranlarındaki belirsizlik ve küresel ekonomik veriler dolara olan talebi artırırken, 'sarı metal' üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:Gram Altın: 6.797,11 TLÇeyrek Altın: 11.095,00 TLYarım Altın: 22.170,00 TLTam Altın: 43.990,00 TLCumhuriyet Altını: 44.230,00 TLGremse Altın: 109.974,99 TLOns Altın: 4.701,76 Dolar