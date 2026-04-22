Sobadan Sızan Gaz Can Aldı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Olay, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fikri Arkan (85), sobayı yakmak istediği sırada borulardan çıkan dumanı fark etti. Durumdan şüphelenen yaşlı adam, oğlu Süleyman Arkan'dan yeni soba borusu getirmesini istedi.Kısa süre sonra eve dönen oğlu Süleyman , babasını yerde hareketsiz halde buldu. Evde yoğun duman olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Fikri Arkan'ın sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Arkan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı.Yetkililer, özellikle kış aylarında soba ve baca sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Benzer acıların yaşanmaması için vatandaşların bakım ve temizlik işlemlerini ihmal etmemesi gerektiği ifade edildi.