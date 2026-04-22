Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce açıkladığı takvime göre 2026 yılında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülürken, yılın üçüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi.Nisan 2026 PPK toplantısının ardından açıklanan faiz kararıyla birlikte, para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yola dair önemli mesajlar içeren metin de yayımlandı.22 Nisan 2026 tarihli PPK Kararı'na göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantı metnine; Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara ve Elif Haykır Hobikoğlu imza attı.Hatırlanacağı üzere, mart ayındaki PPK toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılmıştı."Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir." diye başlayan karar metninde, şu ifadeler yer aldı:"Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları ve sonrasında yaşanan Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine kapatılması gelişmeleri, küresel piyasaları tedirgin etti.Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan sonucun ve karar metnindeki maddelerin finans piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturması değerlendiriliyor.23 Ocak 2025: Yüzde 4506 Mart 2025: Yüzde 42,520 Mart 2025: Yüzde 42,5 (sabit)17 Nisan 2025: Yüzde 4619 Haziran 2025: Yüzde 46 (sabit)24 Temmuz 2025: Yüzde 4311 Eylül 2025: Yüzde 40,523 Ekim 2025: Yüzde 39,511 Aralık 2025: Yüzde 3822 Ocak 2026: Yüzde 3712 Mart 2026: yüzde 37 (Sabit)22 Nisan 202611 Haziran 202623 Temmuz 202610 Eylül 202622 Ekim 202610 Aralık 2026