Kurbanlık Alacaklara 'Yaş' Uyarısı! Dişleri Ele Veriyor

Kurbanlık seçimlerinde yaş ve sağlık kriterlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, bilinçsiz alışverişlerin mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.En önemli kriterlerden birinin yaş olduğunu belirten büyükbaş kurban satıcısı Mithat Karaca, hayvanın dini şartlara uygun olması gerektiğini ifade etti.Karaca, sığırların en az 24 aylık olması gerektiğini vurgulayarak, “Kurban seçerken 24 ayını tamamlamış olması lazım ve kapaklarını atmış olması lazım. Kapak dediğimiz konu ise alt iki dişinin süt dişleri dediğimiz dişlerini atmış olması lazım. Yani o iki dişin birbirinden ayrık olması lazım” dedi.Bayram döneminde dolandırıcılık olaylarının arttığına dikkat çeken Karaca, özellikle internet üzerinden yapılan satışlara karşı uyardı.Vatandaşların alışkanlıklarının dışına çıkarken dikkatli olması gerektiğini belirten Karaca, şu ifadeleri kullandı:“İnsanların bazı belli alışkanlıkları var. O alışkanlıkların dışına çıkarsa başına da olmadık olaylar gelebiliyor. ‘Ucuz etin suyu kara olur' diye bir tabir var. Şimdi insanlar 10 yıl boyunca bir yerde kesmiş, sonraki sene diyor ki ‘5 lira aşağısı olsun.' Bilmiyor ki o 5 lira aşağısına olan yer onları dolandıracak. Dolandırma olayları çok arttı. İnternette bunlar çok var. Şu anda mesela sponsorluk vermiş sosyal medya mecralarında, müşteriyi topluyor ondan sonrasında kurban kesimi gelince sıkıntıya düşebiliyor vatandaşlarımız. Kesim günü her türlü mağduriyet yaşanabiliyor, dolandırıcılık olmasa da hastalıklı veya gebe hayvanlar satılabiliyor. Bu noktada ise veteriner kontrolü çok önemli dişi hayvanlarda gebe olup olmadığına bakılıyor, boş olup olmadığına ve erkek mallarda da herhangi bir hastalığının olmadığına dair yani aşıları ve karnelerin kontrolleri yapılıyor. Bakanlığın vermiş olduğu küpe numaralarına bakıyor vatandaşlarımız oradan takip edilebiliyor”Kurbanlık fiyatlarında bu yıl ciddi artış yaşandığını belirten Karaca, küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi.Artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını dile getiren Karaca, “Geçen sene ile bu senenin arasında çok afaki bir fiyat farkı çıkabiliyor. Çünkü artık üretimde bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene 90 ile 100 bin liraya aldığın bir hayvanı bu sene 180 hatta 200 bin lira bandına kadar yükseliyor, bu da vatandaşı üzüyor. Şu anki bedeller küçükbaş hayvan 15 ile 25 bin lira arası. Hayvanın canlı ağırlığına ve hayvanın beslenmesine göre büyüklüğüne göre değişiyor. Büyükbaşta da en 150 bin liradan başlayıp yani 800 bin bandına kadar hayvanın ağırlığına göre değişiyor” diye konuştu.