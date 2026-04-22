Beyaz Gazete
İçişleri Bakanlığı: Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Ekleme: 22.04.2026 - 14:37 Güncelleme: 22.04.2026 - 14:46 / Editör: Fehmi Öztürk
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.