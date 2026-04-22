Bedelli Askerlikte Detaylar Netleşiyor! Milyonları İlgilendiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı.17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği kapsamında bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak güncellendi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı 416.361,30 TL olmuştur.17 Nisan'dan itibaren güncellenen tutar üzerinden bedelli askerlik müracaat işlemleri devam etmektedir.Sonuç olarak; barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetleri;Modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,Ülkemizin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyekararlılıkla devam edecektir.Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.Son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında ise imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığı kaydedildi.Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Son bir haftada sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan:8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişi yakalandı, 1.552 kişi engellendi.Yılbaşından bu yana: Yakalananların sayısı 2.232, engellenenlerin sayısı ise 24.169 oldu.MSB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikleri de duyurdu.Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, 23 limanı ziyaret edecek ve halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları Çanakkale'de, SOLOTÜRK Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Açıklamada uluslararası temaslara da değinildi. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ülke temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirildiği, NATO zirvesine yönelik hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.Gazze'de yaşananlara da dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı ve uluslararası topluma “dur” çağrısı yapıldı.MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem sahada hem de uluslararası platformlarda görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.