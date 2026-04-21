Okullarda Yeni Dönem! Ekstra Tedbirler Geliyor

Önce Şanlıurfa ardından da Kahramanmaraş'ta okula saldırı yapıldı.Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybetti.9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'nin yüreğine ateş düştü...Bu acı olayların tekrarlanmaması adına da okullara ek tedbirler getirilecek.Geçtiğimiz haftadan bu yana polislerin beklediği okul kapılarına artık turnike de konulacak.- Okullara randevusuz girişler yasaklanacak.- İzinsiz ziyaretçiler okul idaresinin onayı doğrultusunda okul giriş kapısında kontrol edilip, güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak.- Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesi engellenecek.Sabah'ın haberine göre; okullar, imkanları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek.- El dedektörleriyle güvenlik taraması yapılacak.- Polis ekipleri, okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.- Turnikeli geçiş sistemi kullanılacak.- Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak.- Risk puanı yüksek okullarda, kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması, okulun güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve bu kameranın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanması sağlanacak.