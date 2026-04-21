İstanbul'da DHKP/C Operasyonu! Gözaltına alındılar

Terörle mücadele, vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız şekilde sürdürülüyor.Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, örgütün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.21 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul'daki 23 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.Ayrıca örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şüphelilerin toplantı için Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ni kullandıkları bilgisi üzerine burada da arama yapıldı.Konuyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.