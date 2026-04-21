İstanbul'da DHKP/C Operasyonu! Gözaltına alındılar
Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüdüğü belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şişli'deki bir kültür merkezinde yapılan aramalarda 2 şüpheli daha yakalanırken, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Terörle mücadele, vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız şekilde sürdürülüyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 23 ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, örgütün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
21 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul'daki 23 adrese operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 21'E ÇIKTI
Ayrıca örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şüphelilerin toplantı için Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ni kullandıkları bilgisi üzerine burada da arama yapıldı.
Konuyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
