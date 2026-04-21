Düğün Salonunda Korkunç Olay! İçeri Giren Çalışan Dehşete Düştü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir düğün salonunun depo bölümüne giren çalışan, içeride hareketsiz yatan bir kişi gördü.Olayın sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kimliğinin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Yağcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri başlatıldı.