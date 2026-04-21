Bakan Gürlek Duyurdu! Faili Meçhullere Yakın Takip

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden mercek altına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuşan Gürlek, özellikle kamuoyunda hassasiyet oluşturan dosyalar için Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurulduğunu duyurdu. Gürlek, “Faili meçhul olaylar başta olmak üzere, takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik ya da aksayan yönler var mı, bunlara bakılacak” dedi. Gülistan Doku dosyasının ardından beklentilerin arttığını belirten Gürlek, tüm dosyaların aynı sonuçlanmayabileceğini ancak her birinin titizlikle ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Gürlek, daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini açıkladı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunduğunu, Vali ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade eden Bakan Gürlek, 'Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor' diye konuştu.Gülistan Doku'ya ait cesete ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, 'İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar' şeklinde konuştu.Adalet Bakanlığı'nda özel bir birim kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek şöyle konuştu: 'Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak'Gürlek, 'Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek.'