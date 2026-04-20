AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL SALDIRILARI“Hakikaten çok üzücü bir hadise. Ancak burada bir yeri suçlamak yerine, bütün toplumun her kesiminin sorumluluk alacağı bir süreciin içerisine girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işin içerisine bakanlığımızdan muhalefetine, annelerden ve babalardan öğretmenlere, eğitimle ilgili kısımla alakalı her türlü yerde, bu konuyla ilgili hep birlikte üstümüze sorumluluklar düşüyor. Yani burada herhangi bir kitliye suçlamak, bir kişiyi suçlamak, üzerinden değil de tam tersine, bu işi topyekün değerlendirerek, sosyal medyasıyla, ailenin çocuğa bakışıyla, eğitimde öğretmenlerin bakışıyla, okul güvenliğiyle, tüm kapsamlarıyla değerlendirilerek, bu konuda bir sonucu ulaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Sonuç itibariyle burada hakikaten psikolojileri normal olmayan ki zaten normal olan bir kişinin böyle bir hadiseyi gerçekleştirebilmesi mümkün değil... Tabii burada anneye ve babaya da çok ciddi görevler düşüyor. Bu konuyla alakalı tüm tedbirlerini alınarak, inşallah önümüzdeki süreçte bu tür hadiselerin yaşamadığı bir sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim, maalesef ülkemizde öyle bir muhalefetle karşı karşıyayız ki böyle acıların yoğun yaşandığı, hep birlikte bir arada durmamız gereken, çözümü birlikte oluşturmamız gereken süreçlerde bile, bunu siyasalaştırmaya çalışan bir kitle var. Bu hakikaten utanç verici. Yani böyle durumlarda bir arada olmamız, bu konularla ilgili bir arada, bir çözüm önerilerini masaya yatırmamız ve konuşmamız gerekirken, biz maalesef, bu konuda da siyaset yapmayı tercih eden, CHP'lilerle karşı karşıyayız.”MAHMUT TANAL'DAN OKUL ÖNLERİNDE POLİS ÇELİŞKİSİ“Asker sınırları korur, Emniyet de iç güvenliğimizi korur. Bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulan her yerde tabii ki polislerimiz, bu konuyla ilgili girişimlerini yapacak ve burada tedbirlerini alacaktır. Okul etrafında olması gerekmeyen bir durumla karşı karşıyaysa, burada polis müdahale eder. Veya Allah muhafaza okuların içerisinde kalkıp da yine böyle bir hadise yaşanmasında bir polis tedbirimizle bu iş engellenecekse tabii ki polis bu işe müdahale edecek. Yani biz bu ülkedeki yaşayan vatandaşlar olarak, bu ülkenin polisine, askerine, jandarmasına, güveneceğiz. Ve bu noktada da bunların bu konuda hareket etmesine, tam tersine desteklememiz gerekir. Bunlar hepimizin iyiliği için olan şeyler. Yani kalkıp da bugün bu konuda, dün başka bugün başka konuşan siyasetçiler var mesela. Bunlardan bir tanesi Mahmut Tanal. Bunu görmüşsünüzdür. Burada görüldüğü üzere, bu tamamen siyasi bir konuşma. Yani resmen bukalemun gibi adam, her şeye göre renk değiştiriyor. Şimdi bugün böyle oldu ya hadiseler, ‘Okulda polis olmalı.' diyor. Daha önce üniversitedekilerle ilgili, oradakilerle ilgili bir siyasi hamle yapacak, ‘Burada polisler olmamalı.' demişti. Karar ver Mahmut. Yani bu açıdan ne yapılacağının bir kararını ver. İşte bunlar aslında bize şuunu gösteriyor. Türkiye'de maalesef bu konuların nasıl siyasallaştırmaya çalışıldığının CHP tarafından en büyük örneklerinden birisidir. Aslında böyle bir siyasetçinin bu konuşmayı, iki ayrı konuşma yapınca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından çağırılıp ‘Ya artık Mahmut sen istifa et. Sürekli olarak partiyi rezil ediyorsun. Ne dediğin belli değil. Bu noktada hakikaten bu partiye zarar veriyorsun.' diye bir yetkilinin uyarması lazım. Biz bunların rezil olmasını görmekten, artık biz utanır hale geldik. Ama Mahmut bu noktada rezil olmaktan utanmaz hale gelmiş. Allah insandaki utanma duygusunu kaybettirmesin. İşte bu hale gelir. Ve maalesef çocuklarımızın hayatını kaybettiği bu olayı bile siyasallaştırmaya çalışmaları son derece üzücüdür.”KVK SORUSU MANSUR YAVAŞ'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI!“Şimdi kendisi mesaj attığı zaman haklı, ben mesaj attığım zaman haksızım. Ben mesajda ne dedim? ‘Size fahiş zamlarla yaptığı su zamları iptal edilmiştir, Hayırlı olsun.' Burada niye vatandaşı uyarıyorum? Takipçisi olsun diye uyarıyorum. Adam yarın kendi faturası geldiği zaman, bu faturasında yine yüksek bir miktar görürse, vatandaşın da hukuki anlamda hareket edebilmesi noktasında onları destekliyoruz. Bir milletvekili, vatandaşı tabii ki bilgilendirmek zorunda. Şimdi Mansur Yavaş, benimle hakkımda attığı mesajla ilgili mahkemede hesap verecek. Ne diye bir hesap verecek? Bakalım vatandaşa gerçekten indirim mi yapmış, zam mı yapmış? Bunu mahkeme zaten hemen görecek. Böyle televizyon ekranlarından atıp tutmakla olmuyor. İş gerçekten mahkemede ne karar çıkarsa ben ona razıyım. Bu konuda yüzde 100 eminim. 35,5 lira suyun maliyeti var. Bunu pahalıya satıyor. Ve vatandaşa ‘İndiriminiz iptal edildi.' diyor. Bu olabilecek bir şey mi? Evet. Yani aleni olarak, halkı yanıtlıcı bilgiden dolayı mutlaka mahkemede bunun hesabını verecek diye düşünüyorum.”