Manisa'da Feci Kaza! Otomobil Kanala Uçtu

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 20.04.2026 - 11:12 Güncelleme: 20.04.2026 - 11:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil Kanala UçtuKaza, Kemerdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerif Ç. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve Özel Can Hastanesine kaldırılan Hakan Sey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A.'nın Manisa Celal Bayar Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Manisa'da Feci Kaza! Otomobil Kanala Uçtu