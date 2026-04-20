Kurban Hazırlıkları Başladı! Vekaletle Kurban Bedeli Belli Oldu

Kurban Bayramı'na az bir süre kala bu yılın yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelleri merak ediliyordu.Diyanet, Kurban Bayramı yaklaşırken kesim fiyatlarını belirledi.Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.Öte yandan 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.Türkiye Diyanet Vakfında yer alan bilgilere göre, kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir.Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir:'Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz.' buyurdu.' (Buhârî, Hac, 120, 121)Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekalet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekalet verebilir.Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, e-mail, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir.