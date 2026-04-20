Korkutan Patlama! Boya Fabrikası Alevlere Teslim

Başkentte sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde mesainin yeni başladığı anlarda boya fabrikasından yükselen alevler, sanayi bölgesinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.Alcı Mahallesi sınırları içindeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı. Gökyüzünü yoğun duman tabakası kaplarken, alevlerin yükseldiği noktaya çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının fark edilmesiyle içerideki işçiler hızla tahliye edildi. Kimyasal maddelerin etkisiyle alevler tesisi tamamen kapladı. Yangın sırasında fabrikada zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgede büyük paniğe yol açan patlamalar nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 'Temelli' mevkisi olarak bilinen bölgeye Sincan itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden takviye ekipler ulaştı. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak sivil vatandaşların yaklaşmasını engelledi. Sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletilirken, itfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.