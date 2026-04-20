Kar Geri Geliyor! İşte O Tarih

22 Nisan'daki yüksek kesim kar yağışı uyarılarının ardından, hava durumu tahminlerinde dengeler bir kez daha değişti.Meteoroloji uzmanları, Mayıs ayında alışılagelmiş sıcaklıkların yerini dondurucu bir soğuk dalgasına bırakacağını duyurdu.Baharın gelmesini bekleyen milyonlara kar yağışı uyarısı geldi.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, herkesi şaşkına çeviren o tahminini paylaştı.1-2 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde birçok şehir yeniden beyaz örtüyle tanışabilir.“1-2 Mayıs civarı iç ve doğu kesimlerde birçok şehirde kar yağabilir. Bu iş değişik bir hal almaya başladı.”