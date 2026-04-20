İski Duyurdu! 20 Nisan İstanbul Baraj Doluluk Oranları

İstanbul'un su kaynaklarındaki son durumu merak eden milyonlarca vatandaş için açıklama geldi.İSKİ'nin her gün düzenli olarak paylaştığı ve kentin kısa vadedeki su geleceğini belirleyen veriler az önce güncellenerek kamuoyuna servis edildi.Kış aylarındaki yağış performansının ve bahar geçişlerinin baraj havzaları üzerindeki etkisi megakentteki barajlara olumlu etki etti.20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 70,36 olarak ölçüldü.Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum ise şu şekilde:Ömerli Barajı: %92,89Darlık Barajı: %86,80Elmalı Barajı: %91,54Terkos Barajı: %57,16Alibey Barajı: %67,47Büyükçekmece Barajı: %56,65Sazlıdere Barajı: %45,36Istrancalar Barajı: %40,12Kazandere Barajı: %61,01Pabuçdere Barajı: %61,06