İski Duyurdu! 20 Nisan İstanbul Baraj Doluluk Oranları
Nisan ayıyla birlikte etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları güncellendi. İSKİ tarafından açıklanan güncel veriler, İstanbul’daki su kaynaklarının son durumunu ortaya koydu. İşte 20 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları…
İstanbul'un su kaynaklarındaki son durumu merak eden milyonlarca vatandaş için açıklama geldi.
İSKİ'nin her gün düzenli olarak paylaştığı ve kentin kısa vadedeki su geleceğini belirleyen veriler az önce güncellenerek kamuoyuna servis edildi.
Kış aylarındaki yağış performansının ve bahar geçişlerinin baraj havzaları üzerindeki etkisi megakentteki barajlara olumlu etki etti.
20 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 70,36 olarak ölçüldü.
Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: %92,89
Darlık Barajı: %86,80
Elmalı Barajı: %91,54
Terkos Barajı: %57,16
Alibey Barajı: %67,47
Büyükçekmece Barajı: %56,65
Sazlıdere Barajı: %45,36
Istrancalar Barajı: %40,12
Kazandere Barajı: %61,01
Pabuçdere Barajı: %61,06
