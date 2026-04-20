Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın haftaya düşüşle başladı. Peki Gram, çeyrek, tam altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim altın fiyatlarını vurdu. Savaşın devam etmesine yönelik endişeler ve yükselen dolar endeksi altın fiyatlarını baskıladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Nisan 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.239,00
Satış: 11.389,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.922,13
Satış: 6.923,06
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.471,00
Satış: 22.778,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.796,00
Satış: 45.348,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.796,43
Satış: 4.797,04
