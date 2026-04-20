Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın haftaya düşüşle başladı. Peki Gram, çeyrek, tam altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Ekleme: 20.04.2026 - 08:32 Güncelleme: 20.04.2026 - 08:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim altın fiyatlarını vurdu. Savaşın devam etmesine yönelik endişeler ve yükselen dolar endeksi altın fiyatlarını baskıladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Nisan 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.239,00
Satış: 11.389,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.922,13
Satış: 6.923,06

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 22.471,00
Satış: 22.778,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 44.796,00
Satış: 45.348,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.796,43
Satış: 4.797,04