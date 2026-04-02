TBMM Başkanı Kurtulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin ve Ürdün’ün Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin ve Ürdün’ün Ankara büyükelçilerini kabul etti. Meclis’te gerçekleşen kabulde, bölgesel gelişmeler ve Orta Doğu’daki son durum ele alındı.Görüşmeye; Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed Marooq, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Juma Aldhaheri, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Al Jahwari, Kuveyt Büyükelçisi Abdulaziz A. Al-Adwani ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdulla H. A. Al-Henzab’ın yanı sıra Ürdün Büyükelçisi Hazem Issam Al-Khatib Al-Tamimi katıldı.Kabulde, Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin bölge ülkelerine etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, bölgesel istikrarın korunması, diplomatik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözüm yollarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.