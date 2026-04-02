Ekonomiye Yıllık 22 Milyar TL Katkı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ Tarafından Tamamlanan 563 Adet Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Birazdan hizmete alacağımız yatırımların ülkemize ve millete hayırlı olmasını diliyorum. 371'i taşkın kontrol tesisi olmak üzere 563 yeni tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.Açılan tesislerden 18'i içme suyu tesisi. 505 meskun mahal ve 52 bin 400 dekar araziyi de taşkının yol açtığı zararlardan koruyacağız.2 milyon 20 bin dekar alanın tescilini yaptık. Tamamladığımız bu tesisler ekonomimize 22 milyar lira katkı yapacak. 563 eserin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.Tarım ve Orman Bakanlığımıza, yüklenici firmalarımıza ve emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum.Burası bin yıl önce dergahlarını su kıyılarına kurarak kalplere ve zihinlere iyilik tohumu eken erenlerin yurdudur. İnancına dört elle sarılan bu milletin köklerinde su, güzellik ve bereketin simgesidir.Ecdad, hastalarını bile su sesiyle tedavi etmiştir. Atalarımız adeta sıfırdan bir ümran inşa etmiştir. Su terazilerimiz, su kemerlerimiz su saatlerimiz bunların hepsi birer sanattır.Geçtiğimiz asırda petrol için yapılan mücadele önümüzdeki dönemde su alanında yapılacaktır. İklim değişikliği, kuraklık gibi sorunlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor.Dünya genelindeki 1,4 milyar kilometreküp suyun yalnızca 2,5'u tatlı sulardan oluşuyor. Kullanılabilir su kaynakları hızla azalıyor. Dünyadaki 2,2 milyar insan sağlıklı içme suyuna erişemiyor.İklim krizi en fazla suyu, hayat kaynağımızı tehdit ediyor. Akdeniz iklim kuşağında olduğumuz için bu tehditlerle en sert şekilde yüzleşen ülkelerden biriyiz.28 uçağımız, 14 İHA'mız, 2776 ilk müdahale aracımız 1953 arazöz ve 878 iş makinemizle bu sene yangınlarla çok daha etkin mücadele edeceğiz.Türkiye su stresi çeken ülkeler grubundadır. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak mecburiyetindeyiz.Su yatırımlarımızı zirveye çıkardık.Hizmete alacağımız 563 tesisin bir kez daha milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'