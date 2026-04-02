Aort Damarı Yırtılması Nedir? Aort Damarı Neden Yırtılır, Belirtileri Nelerdir? Prof. Dr. Serkan Burç Deşer Anlattı

Eşref Rüya dizisinde oynayan 31 yaşındaki oyuncu Ramazan Tetik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede aort damarı yırtılmasından (akut aort diseksiyonu) nedeniyle hayatını kaybetti. Aort damarı yırtılmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Burç Deşer anlattı.Kalpten çıkan ve vücudun en büyük damarı olan aort damarının yırtılması, tıpta Aort Diseksiyonu olarak adlandırılan hayati bir sağlık sorunudur. Ani gelişen bu durum, dakikalar içinde ciddi sonuçlara yol açabilir ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Bu çok hayatı tehdit eden çok ciddi durumun saatlik ölüm riski %1'dir. Özellikle yüksek tansiyon hastaları, sigara kullananlar, aşırı kilolu ve ileri yaş grubunda bulunan kişiler için risk daha yüksektir. Aort damarı, kalpten çıkan ve vücudun tüm organlarına temiz kan taşıyan en büyük damardır. Kalbin sol karıncığından çıkar ve göğüs ile karın bölgesinden geçerek tüm vücuda yayılır. Bu damar, yüksek basınca dayanabilecek güçlü bir yapıya sahiptir. Ancak bazı sağlık sorunları damar duvarının zayıflamasına neden olabilir ve bu durum yırtılma riskini artırır.Aort damarı yırtılmasının en önemli nedeni yüksek tansiyondur. Uzun yıllar kontrolsüz seyreden tansiyon, damar duvarında basınç oluşturarak zayıflamaya yol açar. Zamanla damar elastikiyetini kaybeder ve yırtılma meydana gelebilir. Aort damarının yırtılması; kontrolsüz yüksek tansiyon, damar sertliği, sigara kullanımı, ileri yaş, genetik damar hastalıkları, ağır spor ve ani fiziksel zorlanma, trafik kazası veya göğüs travması, aort anevrizması, kolesterol yüksekliği ve stres nedeniyle olabilir.Aort damarı yırtılması en tehlikeli kalp ve damar hastalıklarından biridir. Erken müdahale edilmezse kısa sürede ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle ani ve şiddetli göğüs ağrısı yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden hastaneye başvurması gerekir.Aort damarının yırtılması sırasında vücudumuz bazı ipuçları verir. Bu belirtiler arasında en dikkat çekenleri;- Ani başlayan şiddetli, yırtılır tarzda göğüs veya sırt ağrısı- Nefes darlığı- Bayılma- Soğuk terleme- Baş dönmesi- Kol ve bacaklarda güçsüzlük- Nabız dengesizliği- Tansiyon düşmesiŞüpheli belirtiler görüldüğünde hemen 112 aranmalı, hasta hareket ettirilmemeli ve en yakın hastaneye ulaştırılmalıdır. Erken teşhis hayat kurtarır. Düzenli tansiyon kontrolü, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmak aort hastalıklarının önlenmesinde önemlidir.