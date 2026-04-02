  • USD: 44,43 - 44,51
  • EURO: 51,29 - 51,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 2 Nisan Perşembe gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "İran savaşını kazandık, 2-3 hafta daha vurup taş devrine göndereceğiz. Çok sert vuracağız." açıklamasına piyasalar ilk tepkiyi verdi.

Ekleme: 2.04.2026 - 09:21 Güncelleme: 2.04.2026 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Günlerdir yükselişini sürdüren altın aniden düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Nisan 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.708,29
SATIŞ: 6.709,53

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.166,00
SATIŞ: 11.455,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.689,00
SATIŞ: 46.373,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.391,00
SATIŞ: 45.959,00

ONS ALTIN

ALIŞ:4.689,67 dolar
SATIŞ: 4.690,57dolar