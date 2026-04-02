Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasasındaki hareketlilik 2 Nisan Perşembe gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "İran savaşını kazandık, 2-3 hafta daha vurup taş devrine göndereceğiz. Çok sert vuracağız." açıklamasına piyasalar ilk tepkiyi verdi.
Günlerdir yükselişini sürdüren altın aniden düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.708,29
SATIŞ: 6.709,53
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.166,00
SATIŞ: 11.455,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 45.689,00
SATIŞ: 46.373,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.391,00
SATIŞ: 45.959,00
ONS ALTIN
ALIŞ:4.689,67 dolar
SATIŞ: 4.690,57dolar