54 Yıl Sonra Tarihi Adım! Ay Yolculuğu Başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), yeniden Ay'a dönüş hedefinde kritik bir eşik aşıldı. NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi resmen başladı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18:35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Roketin aşama ayrılmalarının planlanan şekilde tamamlandığı ve Orion uzay aracının yörüngeye yerleştiği bildirildi.Tarihi uçuşta yer alan NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen, yaklaşık 10 gün sürecek görev boyunca Ay yüzeyine iniş yapmayacak. Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına geçecek olan ekip, 'serbest dönüş' adı verilen bir rota izleyerek Ay'ın kütle çekim kuvvetiyle Dünya'ya doğru geri dönecek. Görev, uzay aracının Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde paraşütle inmesiyle sona erecek.