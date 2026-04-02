2026 Yazı Rekor Kıracak! El Nino Sıcakları Geliyor

2025 yılı yaz ayları yüksek değerler, kavurucu sıcaklık ve nem oranıyla günlük hayatı oldukça zorlaştırmıştı.Geçtiğimiz kış ayları da bir o kadar zorlu şartlar eşliğinde yaşanırken, şimdi ise gözler yeniden yaz mevsiminde.2026 yaz mevsimi için uzmanlar 'El Nino' uyarısında bulundu.Pasifik Okyanusu'ndaki suların aşırı ısınmasıyla oluşan bu iklim olayı, dünya genelinde hava dengelerini de bozuyor.Ticaret rüzgarlarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bu durum; bazı bölgelerde şiddetli sellere, bazı bölgelerde ise aşırı kuraklıklara ve küresel sıcaklık rekorlarına neden oluyor.Genellikle 2 ila 7 yılda bir tekrarlayarak küresel tarımı ve ekonomiyi doğrudan etkiler.El Nino, Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir sistem olmasa da küresel sıcaklık artışları nedeniyle dolaylı yoldan mevsim dengelerini değiştirebilir.Ülkemiz üzerindeki temel etkileri ise şu şekildedir:Sıcaklık artışı: Yaz aylarının normalden çok daha sıcak geçmesine, aşırı sıcak hava dalgalarına ve orman yangını riskinin artmasına neden olabilir.Hava düzensizliği: Kış ve bahar aylarında yağış rejimini bozarak bazı bölgelerde kuraklığa, bazı bölgelerde ise ani ve şiddetli sel baskınlarına yol açabilir.Ilıman kışlar: Kar yağışının azalması ve kış sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sonuçlanan daha yumuşak kış mevsimlerine zemin hazırlayabilir.Bilimsel verilere göre, bu yıl rekor seviyelerde hava sıcaklıklarına neden olabilecek bir El Nino oluşma ihtimali, yüksek görünüyor.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu yaz El Nino oluşma olasılığının yüzde 62 olduğunu açıkladı.NOAA, El Nino'nun Ekim-Aralık 2026 döneminde güçlenme ihtimalini üçte bir olarak öngörürken, iklim yorumcuları, 'Süper El Nino', küresel sıcaklıkları eşi görülmemiş seviyelere yükseltebilir' uyarısında bulunuyor.El Nino olasılığının giderek artacağı tahminleri, okyanusun yüzey altındaki büyük ısı birikimiyle destekleniyor.Düzensiz aralıklarla ortaya çıkan ve genellikle bir yıl süren El Nino, küresel sıcaklıkları artırmanın yanı sıra sel gibi daha aşırı hava olaylarını da tetikleyebiliyor. Buna da havadaki nem artışı yol açıyor.El Nino'nun ısısı, yeni biten La Nina sırasında Batı Pasifik'te biriken enerjiden kaynaklanıyor.Küresel ısınmanın daha sık El Nino yaşanmasına neden olduğu da belirtiliyor.Önümüzdeki yazın 'normal bir yaz' olmayacağı ve küresel ısınmanın etkisiyle çok sıcak geçeceği tahmin ediliyor.El Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha fazla ısınmasıyla başlayan ve dünya genelinde hava durumunu altüst eden devasa bir doğal iklim olayı.Son El Nino, Mayıs 2023'ten Mart 2024'e kadar sürdü ve dünya genelinde ölümcül sıcak hava dalgalarını, orman yangınlarını ve selleri körükleyen rekor sıcaklıklara katkıda bulundu.La Nina ise El Nino'nun tam karşıtı olan ve Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha fazla soğumasıyla oluşan bir iklim olayı.Dünya 2025'in sonlarından 2026'nın mart ayına kadar süren 'zayıf' bir La Nina etkisindeydi.