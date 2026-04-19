Süleyman Gürbüz Kimdir? 'Online Algı, Ürün Kadar Değerli'

Medya sektörünün deneyimli ismi Süleyman Gürbüz, kurucusu olduğu İletişim Gezegeni ile dijital dünyada markaların koruyucu kalkanı oluyor. 100’den fazla markanın kriz yönetimini üstlenen Gürbüz, dijital itibarın günümüz iş dünyasındaki stratejik önemine dikkat çekiyor.

20 Yıllık Deneyim Dijital Çözümlerle Buluşuyor

Medya sektöründe 20 yılı geride bırakan Süleyman Gürbüz, dijital itibar yönetimi alanında sunduğu profesyonel hizmetlerle markaların en kritik süreçlerinde çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Gürbüz'ün liderliğinde faaliyet gösteren İletişim Gezegeni, özellikle Google sonuç yönetimi ve kriz süreçlerinde geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlarla sektörde fark yaratıyor.

Krizlere Hızlı ve Etkili Müdahale

Dijital dünyada saniyeler içinde yayılan itibar krizlerine karşı 'hız ve strateji' odaklı bir çalışma yürüten şirket, kurumsal markaların online algısını koruma altına alıyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde markanın kriz yönetiminde aktif rol alan Süleyman Gürbüz, dijital ayak izinin geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

'Yılların Emeği Yanlış Yönetimle Riski Atılamaz'

Dijital itibarın bir lüks değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Gürbüz, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Markaların dijital dünyadaki algısı, en az sundukları ürün ve hizmet kadar değerli. Doğru yönetilmeyen bir süreç, bir markanın uzun yıllar boyunca büyük emeklerle inşa ettiği değerleri tek bir krizle riske atabilir. Bizim önceliğimiz, bu riski minimize ederek markayı dijitalde olması gerektiği konuma taşımaktır.'

Türkiye'de Dijital Farkındalık Artıyor

İletişim Gezegeni, sunduğu profesyonel çözümlerle markaların dijital itibarını güçlendirirken, Türkiye'de bu alandaki toplumsal ve kurumsal farkındalığın artmasına da öncülük ediyor. Şirket, online dünyada kalıcı ve olumlu bir iz bırakmak isteyen marka sahiplerine stratejik destek vermeye devam ediyor.