Nisan'da Kış Kabusu! Bahar Beklenirken Kış Geri Döndü

Şırnak’ta nisan ayında olunmasına rağmen karla kaplı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aylardır sürüyor. Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgelerde Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri yayla ve köy yollarını açmak için çalışıyor. Kerkül, Tuzluca ve Faraşin gibi yüksek rakımlı bölgelerde aylardır karla mücadele sürüyor. İş makinalarının karda kaybolduğu yerlerde çalışmalar günlerdir devam ediyor.