Köpek Balığı Dehşeti! Balayı Kabusa Döndü

Olayın ardından helikopterle acil şekilde başkent Malé'ye sevk edilen doktor, hastanede kritik durumda tedavi altına alındı. Köpekbalığının saldırısı sonucu bacağındaki kas dokusunun büyük kısmı parçalandı. Doktorlar, onarım ameliyatının mümkün olmaması nedeniyle bacağı ampute etmek zorunda kaldı. Ayrıca yaşadığı ağır kan kaybı nedeniyle hastaya yoğun kan nakli yapıldı.Dalış odaklı yayın Scubaverse'in aktardığına göre olay, 11 Nisan Cumartesi günü Gaafu Alif atolündeki yerleşim adalarından Kooddoo yakınlarında gerçekleşti. Çift, bölgede düzenlenen bir deniz turuna katılıyordu.Söz konusu bölge, balayı çiftleri arasında popüler olmasının yanı sıra, “spinner” köpekbalıklarıyla da biliniyor. Ayrıca bölgede bulunan bir balık işleme tesisinin denize bıraktığı atıkların köpekbalıklarını çektiği ifade ediliyor. Yerel kaynaklar, saldırıdan bir hafta önce bu tür atık boşaltımının yapılmadığını belirtiyor.Saldırının şiddeti nedeniyle bunun bir boğa köpekbalığı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlara göre, grubun suya atladığı an köpekbalığında avlanma içgüdüsünü tetiklemiş olabilir.