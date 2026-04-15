Kahramanmaraş'ta Okulda Silahlı Saldırı! Ölü Ve Yaralılar Var

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, 'Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz.' ifadelerini kullandı. Öte yandan 4 can kaybı 20 yaralı olduğu bilgisi de iletildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu söyledi. Vali, saldırganın iki sınıfı hedef aldığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen 3'nün öğrenci olduğunu söyledi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı. Vali Ünlüer, saldırganın kullandığı silahların babasına ait olduğunu vurguladı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.' açıklamasında bulundu.İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi ve Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kahramanmaraş'a gidiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın@mustafaciftcitr tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kahramanmaraş'a gidiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir.