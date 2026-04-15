Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Mahinur Özdemir Göktaş, şuana kadar 517 bin kişiye 7,1 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Ekleme: 15.04.2026 - 14:29 Güncelleme: 15.04.2026 - 14:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için Nisan ayı ödemelerini başlattı. Hak sahiplerine kişi başı 13 bin 878 TL destek veriliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

TOPLAM ÖDEME 7,1 MİLYAR TL

Nisan ayı kapsamında yapılan ödemelerin toplam tutarı 7,1 milyar TL'ye ulaştı. Destekten Türkiye genelinde 517 bin vatandaş yararlanıyor.

Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

AYLIK DESTEK TUTARI 13.878 TL

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 TL ödeme yapılıyor. Bu destek, engelli bireylerin aile ortamında bakımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

AMAÇ, AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK

Bakan Göktaş, yardımın temel amacının engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu vurguladı. Bu sayede aile birliğinin korunması ve güçlenmesi hedefleniyor.

Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından beri sürdürülen önemli bir sosyal destek modeli olduğu belirtildi. Uygulama, aile odaklı bakım hizmetleri arasında öne çıkıyor.

Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

BAKANLIKTAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ödemelerin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor