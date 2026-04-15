Bakan Duyurdu! Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için Nisan ayı ödemelerini başlattı. Hak sahiplerine kişi başı 13 bin 878 TL destek veriliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.Nisan ayı kapsamında yapılan ödemelerin toplam tutarı 7,1 milyar TL'ye ulaştı. Destekten Türkiye genelinde 517 bin vatandaş yararlanıyor.Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 TL ödeme yapılıyor. Bu destek, engelli bireylerin aile ortamında bakımını teşvik etmeyi amaçlıyor.Bakan Göktaş, yardımın temel amacının engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu vurguladı. Bu sayede aile birliğinin korunması ve güçlenmesi hedefleniyor.Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından beri sürdürülen önemli bir sosyal destek modeli olduğu belirtildi. Uygulama, aile odaklı bakım hizmetleri arasında öne çıkıyor.Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ödemelerin devam ettiğini duyurdu.