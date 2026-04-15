Altın Zirvede! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ile İran arasında müzakere masasının yeniden kurulacağının açıklanması, altın piyasasına moral oldu.

Ekleme: 15.04.2026 - 10:01 Güncelleme: 15.04.2026 - 10:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Zirvede! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altın fiyatları sabah saatlerinde son bir ayın zirvesini gördü. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.821,76 dolar
Satış: 4.822,36 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.277,59 TL
Satış: 6.337,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.877 TL
Satış: 45.673 TL

TAM ALTIN

Alış: 44.037 TL
Satış: 44.913 TL

YARIM ALTIN

Alış: 22.493 TL
Satış: 22.944 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.246 TL
Satış: 11.437 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.936,27 TL
Satış: 6.937,19 TL