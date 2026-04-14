Nisan Ayında Şaşırtan Manzara! Kar Kalınlığı İnsan Boyunu Geçti

Ağrı'da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünü beyaza bürüdü.Kar yağışıyla birlikte köydeki birçok ev kar altında kalırken, kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı bölgede vatandaşlar, açtıkları dar geçitlerle evlerine ulaşmaya çalıştı.Besicilikle uğraşan köylüler ise kar yağışı altında hayvanlarını beslemeye devam etti.Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını söyleyen vatandaşlardan Beytullah Demirtaş, 'Baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Köyün tamamı karla kaplandığı için köy görünmüyor. Benim boyum kadar kar yağdı. Karın boyu benimle aynı. 5 aydır bu haldeyiz. Burası Kuzey Kutbu falan değil. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köy' ifadelerine yer verdi.Kent genelinde dün etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.Yoğun yağış nedeniyle 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.Kapanan 93 yerleşim yerinin 39'u yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 54 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.