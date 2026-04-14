Milyonların Beklediği Özellik WhatsApp'a Geliyor! Sizi Bildirimle Uyaracak

WhatsApp, yıllar içinde bağlı cihazlara yönelik pek çok yenilik tanıttı. Son olarak, Android için WhatsApp Beta 2.26.15.6 sürümünün Play Store üzerinden kullanıma sunulmasının ardından yapılan incelemelerde platformun bağlı cihazların aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyan bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.Hatırlanacağı üzere, Android için WhatsApp Beta 2.24.11.9 güncellemesi, bağlı cihazlarda sohbet kilitleme özelliğini getirmişti ve kullanıcıların ikinci cihazlarından doğrudan bir şifre belirleyerek konuşmalarını güvence altına almasına imkan tanınmıştı.Kilitli sohbet özelliği başlangıçta yalnızca ana cihaz üzerinde kullanılabiliyordu; dolayısıyla hassas içerikli konuşmalar diğer aygıtlarda korumasız kalıyordu. Gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, sohbet kilitleme işlevini gizli kod oluşturma yöntemiyle bağlı cihazlara da açmıştı.WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, WhatsApp artık kullanıcıların hangi cihazlarının o anda aktif olduğunu görebilmesini sağlayacak bir özellik geliştiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olsa ve ilerleyen dönemde kullanıma açılması planlansa da, kullanıcılara hesap aktiviteleri üzerinde çok daha güçlü bir kontrol mekanizması sunulacak.Mevcut durumda kullanıcılar, 'Bağlı Cihazlar' ekranı üzerinden ana hesaplarına hangi cihazların bağlı olduğunu görüntüleyebiliyor. Aynı ekran aracılığıyla aktif oturumları yönetmek ve tanınmayan ya da artık kullanılmayan cihazları listeden kaldırmak mümkün. Fakat kullanıcıların bağlı cihazlarını sürekli olarak manuel biçimde kontrol etmesi gerekiyor. Hesabın güvende kalması ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi tamamen kullanıcının dikkatine bağlı kalıyor.Geliştirilmekte olan güvenlik özelliği, hesaba bağlı başka bir cihaz aynı anda aktif olduğunda kullanıcıya bildirim gönderecek. Bir kullanıcı birincil cihazında WhatsApp kullanırken, bağlı olan başka bir cihaz eş zamanlı olarak aktif hale geldiğinde anlık bir uyarı alacak. Böylece hesabına başka bir yerden erişilip erişilmediğini hızlıca anlayabilecek.Kullanıma sunulduktan sonra yeni seçeneği gelişmiş gizlilik ayarları menüsünden doğrudan etkinleştirebileceksiniz.