MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Mesaj!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, "İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırasında yaşanan can kayıpları siyonist hesapların Lübnan topraklarını terk etmeye niyetli olmadıklarını göstermektedir." dedi. Bahçeli, Özgür Özel'in ara seçim sözlerine de yanıt verdi. Bahçeli, ara seçim olmayacağını seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti.Trump'ın Hürmüz'ün açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini söylemesi buna karşın savaş hedeflerine ulaşıldığını ilan etmesi krizin masaya taşındığını göstermiştir. Silahların susması bir ara safha. Silahlar geçici olarak sustu, ama hesaplar kapanmadı.İsrail, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. İran cephesinde geçici bir duraklama yaşanırken Lübnan cephesi açık tutulmaktadır. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırasında yaşanan can kayıpları siyonist hesapların Lübnan topraklarını terk etmeye niyetli olmadıklarını göstermektedir.İslamabad'da sonuçsuz kalan görüşmeler, bölgedeki çatışmaların küresel bir yıkıma evrilme ihtimalini daha da kuvvetlendirmiştir. Denetimsiz ve önü alınmayan güç rekabeti ve silahlanma hırsı nasıl ki bugün Orta Doğu'da bombaların patlamasına sebebiyet veriyorsa, yarın Avrupa'nın göbeğinde, Asya'nın düğüm noktalarında ve Afrika'nın kırılgan havzalarında daha büyük yıkımların da önünü açacaktır. 2020'de küresel salgınla sarsılan insanlık, Ukrayna-Rusya savaşıyla, Kızıldeniz ve Karadeniz'de bozulan ticaret güvenliğiyle, Gazze'deki insanlık dramıyla, Lübnan'daki yıkımla, Etiyopya'da, Sudan'da ve Somali'de patlak veren krizlerle durmaksızın savrulmuştur. Keşmir hattında Hindistan ile Pakistan'ın karşı karşıya geldiği, bugün Pakistan'da Pakistan-Afganistan geriliminin on binlerce insanın hayatını alt üst ettiği bir dünyada, yangının tek bir bölge ile sınırlı kalacağını düşünmek tehlikeli bir gaflettir. Dünya Savaşı ihtimalinin daha yüksek sesle telaffuz edildiği böylesi bir dönemde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in öncülüğünde ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla bir Dünya Barış Konseyi mekanizmasının derhal hayata geçirilmesi, insanlık nam ve hesabına tarihi bir mecburiyettir.Barış lafzını taşıyıp savaşı fiilen büyüten ikircikli anlayışların değil, adaleti, dengeyi ve hakkaniyeti esas alan yeni bir küresel iradenin tecellisi artık kaçınılmazdır. Türkiye, tarihinin yüklediği sorumlulukla ve coğrafyasının biçtiği misyonla elini taşın altına koymaya hazırdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' vecizesi, dün olduğu gibi bugün de atacağımız her adımın rotasını, yürüyeceğimiz tüm yolların istikametini tayin edecektir.Bahçeli, Özgür Özel'in ara seçim sözlerine de yanıt verdi. Bahçeli, ara seçim olmayacağını seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti. Bahçeli, 'Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır' dedi.