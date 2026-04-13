AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! “CHP'ye oy verenlerin yüzde 57'si İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:KATİL NETANYAHU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!'Özellikle çocuk katili, yaşlıların katili, kadınların katili olan bir kişinin, saygıdeğer cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 100 defa düşünmesi lazım. Birisi dünya tarafından barış elçisi olan, ülkeler arasında savaş olduğu zaman bu savaşları gidermeye çalışan, barışı hakim kılmaya çalışan bir lider. Diğeri ise bütün dünyada, gittiği her yere kan ve gözyaşı götürmüş olan bir kasap. Bir tweet atmış, 'Liderliğim altındaki İsrail, İran'ın terör rejimine ve uzantılarını karşı savaşmaya devam edecek. Erdoğan'ın onlara yardım ettiği hatta Kürt vatandaşlarını katlettiği tam tersi şekilde.' diye. Şimdi, bu ülkedeki Kürt kardeşlerimizin, Kürt kökenli kardeşlerimizin bütün özgürlüklerini onlara veren kişi, hak ettiği özgürlükleri veren kişi, saygıdeğer cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün biliyorsunuz Doğu'da bir çok ilde, cumhurbaşkanımız oy anlamında hakikaten yüksek çıkar ve Kürt kardeşlerimizin de ciddi oyunu alır. Ama burada aslında gözükmesi gereken en önemli nokta şu; İsrail Türkiye'den neden bu kadar rahatsız? Çünkü İsrail'in oyunlarını bozan, ona bu noktada ciddi zararlar veren, kamuoyu önünde onun dünyaya hangi zararlar verdiğini açıkça dile getiren bir lidere sahibiz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, saygıdeğer cumhurbaşkanımızın bu ülkenin başında olması hepimiz için çok büyük bir şans.'CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL TUTUKLANDI!'Burada sizinle konuşmuştuk. Çok güzel programlar yaptık. Bu noktada İzmir'deki vatandaşlarımızın hakkını savunduk. Ümit Erkol'un oğlunun aldığı kooperatif hisselerini, nasıl sattıklarını, Ümit Erkol'un bu kooperatiflerde ne kadar etkin olduğunu bir çok kez dile getirdik. Efendim orada da çok ciddi bir maduriyet var. 3 bin tane vatandaşımız, paralarını ödemişler, inşaatlar yarım kalmış, dairelerini alamaz hale gelmişler ve bu kooperatiflerin kurucuları Ümit Erkol, İzmir eski il başkanı ve diğerler... Zaten Ümit Erkol'la ilgili Cumhuriyet Halk Partili'ler, CHP Genel Merkezi'ne defalarca kez şikayette bulundu. Bugün bu kooperatif üyelerinin hangisine gitseniz, 'Ümit Erkol hakkında bugüne kadar neden bu konuyla ilgili adli bir işlem olmadı?' diye zaten sitem ediyor. Şimdi de zannediyorum, oğlu ile ilgili bir olay başlamış. Yani ben burada İzmirlilere özellikle kooperatifte, çoluğundan çocuğundan ayırdığı parayla, bir daire sahibi olmak için mücadele eden kişilere, özellikle bu noktada adaletin yerini bulacağını görmelerinden ötürü mutlu olduklarını düşünüyorum.'ÖZEL-İMAMOĞLU ORTAKLIĞI BİTTİ Mİ?'Ekrem İmamoğlu'nun villalarının önü kapanmasın diye, 156 milyon TL araziyi belediye parasına kamulaştırdılar. Üç tane villayı bu günkü değeri 50 milyon dolar olan bu villaları, 15 milyon TL'ye belediyeden 2.1 milyar TL iş verdikleri adamdan üstlerine geçirdiler. Adamı belediyeden iş veriyor, 15 milyon TL'ye 50 milyon dolarlık villaları üstüne geçiyor. Bir de geliyor belediyenin parasıyla villalarının önünü kamulaştırıyor. Bu zaten herkesin gözü önünde olmuş bir şey.''Geçen gün Türkiye'nin çok önde gelen bir anket firmasıyla bir aradaydık. Bana, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin yüzde 57'si, bakın CHP'ye oy verenlerin yüzde 57'si İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor. Bunu yaptı diyor CHP'liler.' dedi. Çok güvendiğim bir firmadır. Hatta şunu da söyledi. Yani Özgür Özel'in, cumhurbaşkanımızla temas kurduğu görüştüğü dönemlerde kendisine ciddi bir sempati beslendiğini, ancak şu anda bunun ciddi bir nefrete dönüştüğünü de anlattı. Bunu, Ekrem İmamoğlu'nun yönetmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu'nun da ciddi bir haseti vardı o işte. Ve bu meseleyi de ciddi bir boyuta getirdiler. Bakın Ertan Yıldız dediğimiz kişi Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu, başdanışmanı. Adam diyor ki, 'Bir otelden 20 milyon dolar istedik, bir otelden 7 milyon dolar istedik. Boğaziçi öngörürümden de rüşvet istedik. Buralardan para gelmeye başlayınca, eskisi gibi ihalelerle bu kadar haşır neşir olmamamız gerektiğini bile düşündük.' diyor. Ya şimdi bunu diyen bir kişinin görüşlerine bakıldığı zaman Özgür Özel'in de bu noktada zannediyorum, 'Yeter arkadaş. Yaptıysa bir şey çeksin.' durumuna doğru ilerlediğini görmek lazım.'ÖZEL İMAMOĞLU'NDAN UMUDU KESTİ!'Eskiden diyordum ki, 'Bakın aslında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen insan kendisi. Ancak kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak isterken, Eklem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi yapacak. Belli bir süre sonra Ekrem Bey artık bir şey yapamıyorum deyip, kendisi aday olma niyetine bürünücek.' demiştim. Bugün onun sinyallerini Özgür Bey'den görmeye başladık. Diyecek bir şey bulamıyorum.''Kim olursa olsun aralarında, bizim adayımız belli, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle partimizin, bizlerin başında olduğu sürece ben inanıyorum ki tarihi bir farkla inşallah bu seçim yine sonuçlananacak diye inanıyorum.''Özgür Özel'in şu savaş ortamında lider olduğunu düşünün. Hayal edelim. Türkiye'yi onu yönettiğini hayal edelim. Ne yapacağı belli değil. Gece başka, gündüz bir başka. Eğer mezarlıklardan da biliyorsunuz kalkıp eğer çalışmaya gelmiyorsa iyi ama mezarlıktan çalışmalara geliyorsa kötü bir durumu da var. Yani bu konular da hakikaten Türk milletinin örfüyle, adetiyle, gelenekleriyle örtüşmeyen bir şu anda lider var zaten CHP'nin başında. Mesela desek ki vatandaşa, 'Özgür Özel'e güveniy musun? Herhalde hayır diyecektir. Adam dedi ki, 'Bedava traktör vereceğiz.' Sonra dedi ki, 'Biz, onu seçim vaadi olsun diye söyledik. Böyle geldi geçti.' dedi. Ve bunu dalga geçer gibi söylediler. Yani 'Öğrencilere ücretsiz otobüs yapacağız.' dediler. Onu da aynı şekilde soruyoruz, hiçbir cevabını vermiyorlar. Bugün kalkıyorlar, vatandaşımızın emekli maaşlarıyla ilgili konuşurken, kendi belediyelerindeki işçiler maaş alamıyor. Kapı önünde eylem yapıyor. Kendi belediye başkanları da Tayland'a tatile gidiyor. Yani böyle bir liderle yola gidilmesi tabii ki mümkün değil.'