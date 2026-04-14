7 Şehir Beyaza Bürünecek! İşte Kar Yağışı Beklenen İller
Uzmanlardan gelen son uyarılara göre, sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte 7 ilimizde kar sürprizi yaşanacak. İşte kar yağışı beklenen iller…
Meteoroloji tahminlerine göre 14 Nisan Salı günü Türkiye’nin yüksek kesimlerinde yeniden kar etkisini gösterecek.
Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde soğuk hava dalgasının etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 14 Nisan Salı günü kar yağışı beklenen illeri sıraladı:
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Bayburt
Gümüşhane
Erzurum
Ağrı
Ardahan
Bitlis
Kars