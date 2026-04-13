Sahte Profille Vurgun! 2.500 Liralık Tuzak

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Sanayi Camii din görevlisi Şirin Ali Yılmaz adına TikTok platformunda; Yılmaz'a ait profil fotoğraflarıyla 'bekirrhoocaa', 'bekirhoocaaa' ve 'bekir.hoca77' isimli hesaplar açıldı.Çok sayıda takipçiye ulaşan hesaplar üzerinden ücret karşılığında büyü yapıldığı ileri sürüldü.TikTok kullanmayan Yılmaz, bu durumu akrabalarının haber vermesi üzerine öğrendi.Konuyu araştıran Yılmaz, vatandaş gibi kendi adına hesap açanlarla temas kurup, bin 800 TL karşılığı büyü pazarlığı yaptı.Yaptığı pazarlığın ekran kaydını aldı, İBAN ve dekont bilgileriyle savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Hurafelere karşı vaazlar verirken adına hesap açılıp hurafe pazarlandığını söyleyen Yılmaz; yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretine gittim. Akrabalarımın suçlayıcı bakışlarından rahatsız oldum.Ben de 'Ne oldu?' diye sorduğumda akrabalarım bana 'Hocam kürsüde hurafe inançlara inanmayın diyorsunuz ama sizin TikTok'ta hesabını gördük' dediler.Ben de onlara TikTok hesabımın olmadığını söyledim.Akrabalarımla beraber baktığımızda benim hesabım olmamasına rağmen resimlerimi kullanarak 3-4 tane yüksek takipçili TikTok hesapları açılmış ve vatandaşa bağlama gibi dini hassas konularda 'muska yapıp ayrılanları bağlıyoruz' gibi mesajlarla milleti kandırmışlar.Sayfalar yüksek takipçili olduğu için emniyet güçlerine bildirerek şikayetçi olduk.Arkadaşların hesaplarından yazışmalar yaptık. O cevap vererek 'Bin 800 TL para atarsanız size Mekke'den mürekkep getirip size muska yapacağız' dedi.Beni mağdur ettiler. Cemaatimiz bizim hocamız bunu yapabilir mi diye bazı temkinlerde bulundular.Bu şekilde iş aydınlığa çıktığı için ben de rahatlamış oldum. Vatandaştan bin 800 TL malzeme parası, 2 bin 500 TL de muska parası istemişler.