  • USD: 44,67 - 44,75
  • EURO: 52,64 - 52,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Ekleme: 13.04.2026 - 09:31 Güncelleme: 13.04.2026 - 09:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altın, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.714,70 dolar
Satış: 4.715,29 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.245,41 TL
Satış: 6.280,55 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.815 TL
Satış: 45.431 TL

TAM ALTIN

Alış: 43.833,59 TL
Satış: 44.733,94 TL

YARIM ALTIN

Alış: 22.407 TL
Satış: 22.801 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.170 TL
Satış: 11.435 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.782,76 TL
Satış: 6.783,64 TL