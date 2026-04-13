Altın Haftaya Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...Alış: 4.714,70 dolarSatış: 4.715,29 dolarAlış: 6.245,41 TLSatış: 6.280,55 TLAlış: 44.815 TLSatış: 45.431 TLAlış: 43.833,59 TLSatış: 44.733,94 TLAlış: 22.407 TLSatış: 22.801 TLAlış: 11.170 TLSatış: 11.435 TLAlış: 6.782,76 TLSatış: 6.783,64 TL