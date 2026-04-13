Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in mücadelesi sonuç verdi!Su Zammı Yargıdan Döndü

Ankara'da su tarifelerine yönelik tartışmalar yargı kararıyla yeni bir boyut kazandı. Ankara İdare Mahkemesi, konut ve iş yerlerine uygulanan yüksek oranlı su zammını iptal etti. Söz konusu kararın,AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tarafından yürütülen hukuki mücadele sonucunda alındı.Konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, mahkeme kararının vatandaşlar adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.Ayrıca Gökçek, sürecin başından itibaren zammın hukuka aykırı olduğunu savunduklarını belirterek, yargının bu yönde karar vermesinin haklılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.Toplantıda ayrıca, su tarifelerinde yapılacak düzenlemelerin kamu yararı gözetilerek ve hukuki çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, katılım sağlayan gazetecilere teşekkür edildi.Mahkeme kararının ardından gözler, yeni dönemde uygulanacak su tarifelerine çevrildi.2019 yerel seçimleri öncesinde “Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz” diyen Mansur Yavaş'ın görev yaptığı dönemde su fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, süreç içerisinde 156,19 TL'ye kadar çıkmıştı. Yapılan toplam zam oranının yüzde 3024 olduğu ifade edilmişti. Bu artışlar sonucunda su faturaları, birçok hanede elektrik faturalarını geride bırakmıştı.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı su zamları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

İşte Osman Gökçek'in Açıklamaları;

“Buradan Mansur Yavaş'a da sormak istiyorum. Suyu ucuzlatacağız diye geldiniz. Bu zamları yapmaya devam edecek misiniz? Belediye ve bağlı şirketleri batırmanızın faturasını vatandaşa kesmeye utanmıyor musunuz?”“Diyorum. Meclis çoğunluğunu arkanıza alıp Ankara halkını cezalandırmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Çıkıp televizyonlarda, basın toplantılarında hamasi nutuklar atıp herkese bizim söylediklerimizin yalan olduğunu söylüyordu Mansur Yavaş.”“Peki bu yargı kararını nereye koyacağız sayın basın mensupları? Yargı önünde iki tane bilirkişi raporuyla bu işler ispatlandı. Şimdi Mansur Yavaş vatandaşın yüzüne bakıp ne diyecek Allah aşkına? Yazık günah değil mi bu vatandaşa?”“Elini vatandaşın cebine sokup bir de utanmadan yüzde altı buçuk ben zam yaptım diyorsun. Mahkemede yüzde doksan üç olduğu, yüzde otuz bir olduğu ortaya çıkıyor. Yahu insanda biraz utanma olur. Bu vatandaş bu parayı nasıl kazanıyor, hangi sıkıntılar içerisinde ailesini geçindiriyor diye hiç mi düşünmediler?”“Bu konulardan dolayı biz, biraz önce de belirttim, görüş ne olursa olsun tüm vatandaşımızın yanındayız. Ben bir milletvekili olarak bugün bir vatandaşımın evine bir nebze de olsa maddi açıdan katkı sağlayabilmenin gururunu, sorumluluğunu taşımaktayım.”“Mansur Yavaş da aynı şekilde vatandaşın cebine kirli ellerini sokarak suyu fahiş fiyatlarla sattığından dolayı bunun utancını yaşamalıdır. Biz buradayız. Hamdolsun Ak Parti milletvekili olarak bu şehrin sahipsiz olmadığını da buradan aleni olarak söylemek isterim.”“Ankaralı hemşehrilerimin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”