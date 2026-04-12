Türkiye kıymetli metaller sektöründe yeni dönem: Altın Rafinerileri Derneği kuruldu

Türkiye’de kıymetli metaller sektörünün gelişimi, uluslararası standartlara uyumu veküresel rekabet gücünün artırılması amacıyla Altın Rafinerileri Derneği, Ahltacı MetalRafineri A.Ş., Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş., Onsa Rafineri A.Ş., GarantiRafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş., İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., Samsun Altın RafineriTic. A.Ş., Özbağ Rafineri ve Kıymetli Madenler A.Ş., GMR Genç Metal Rafineri A.Ş.,Altın Rafineri Dünyası A.Ş. girişimiyle kurulurak ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi stratejik öneme sahip kıymetli metallerin rafinasyonu,geri dönüşümü ve ticaretinde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren Dernek;Türkiye’nin bu alanda küresel bir referans merkezi haline gelmesini desteklemeyihedefliyor.Kıymetli metaller sektörü, Türkiye ekonomisinde yalnızca finansal değil, aynı zamandasanayi, ihracat ve finansal sistem açısından kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, dünyada altıntalebinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alırken; İstanbul, bölgesel bir kıymetlimetaller ticaret merkezi olarak konumlanıyor. Rafineriler ise bu zincirin en kritik halkasınıoluşturuyor.T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel düzenlemelerkapsamında, Türkiye’de rafinasyon faaliyetleri yalnızca lisanslı ve denetimli rafinerilertarafından yürütülebiliyor. Bu durum, sektörün yüksek regülasyon altında çalıştığını,şeffaflık ve güvenilirliğin esas olduğunu ve rafinerilerin finansal sistem açısından stratejiköneme sahip aktörler olduğunu ortaya koyuyor.“Türkiye’yi küresel referans noktası haline getirme hedefi”Altın Rafinerileri Derneği; sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyicikurumlarla etkin iş birliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek,kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösterecek. Dernekaynı zamanda, sektörle ilgili politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak, küreselplatformlarda Türkiye’yi temsil edecek, tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik,sürdürülebilirlik ve etik standartları teşvik edecek çalışmalar yürütecek. Altın RafinerileriDerneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı yaptığı açıklamada, “Bölgeselgelişmeleri göz önüne alarak, hedefimiz bir an önce Türkiye’yi küresel referansnoktası haline getirmek” olduğunu söyledi.Dünya genelinde London Bullion Market Association (LBMA) gibi kurumlar, kıymetlimetaller piyasalarında standart belirleyici rol üstlendiğini aktaran Ahlatcı, Türkiye’dekurulan bu yeni yapının, benzer şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte standartlarıngelişimine katkı sunmayı, mevcut uluslararası entegrasyonu güçlendirmeyi ve Türkiye’ninküresel değer zincirindeki konumunu yukarı taşımayı hedeflediğini vurguluyor.Kamuoyu, piyasa ve regülasyon arasında köprüAltın Rafinerileri Derneği, yalnızca sektör temsilciliği yapmakla sınırlı kalmayarak;kamuoyu ile sektör arasında doğru bilgi akışını sağlayan; yanlış ve yanıltıcıbilgilendirmelere karşı hızlı aksiyon alan; akademi, medya ve sivil toplum ile diyaloggeliştiren aktif bir platform olarak konumlanacak.Derneğin kuruluşu ile ilgili olarak konuşan Altın Rafinerileri Derneği Geçici Yönetim KuruluBaşkanı Ahmet Ahlatcı, “Kıymetli metaller sektörü, finansal sistemde güven unsuruoluşturması, ihracat ve cari dengeye katkısı, yüksek katma değerli üretim yapısı ve geridönüşüm ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için stratejik alanlardan biriolarak öne çıkıyor. Altın Rafinerileri Derneği’nin kurulmasıyla birlikte sektörün daha şeffaf,güçlü ve uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşmasını, Türkiye’nin kıymetlimetallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini ve finansal piyasalarlaentegrasyonunun güçlenmesini bekliyoruz” dedi.Altın Rafinerileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu amaç ve kapsamına uygun olarak 10.02.2026tarihinde kurularak İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 13.02.2026 tarih ve E-87385697450-1084750 sayılı oluruyla faaliyetine başlamıştır. Olağan Genel Kurulu yapıalan kadarki ilk altı aylıksüreçte Geçici Yöentim Kurulu Başkanlığına Ahlatcı Metal Rafinerisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı AhmetAhlatcı seçilmiştir. Dernek, Türkiye’de kıymetli metallerin rafinasyonu, geri dönüşümü ve ticareti alanındafaaliyet gösteren öncü kuruluşların katılımıyla kurulmuş olup, sektörün gelişimini desteklemek, uluslararasıstandartlara uyumu artırmak ve Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.