İstanbul Beyaza Büründü! Bazı İlçelerde Etkili Oldu

İstanbul'da bahar havası kısa sürdü.Sabah saatlerine güneşle başlayan İstanbullu, öğlene doğru soğuk havayla yeniden tanıştı.İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu.Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü.Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.