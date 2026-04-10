Iğdır’da Feci Kaza! Otomobil Şarampole Uçtu
Iğdır’ın Iğdır-Doğubeyazıt yolunda meydana gelen kaza yürekleri burktu. 44 yaşındaki Mehmet Salih Oğuz’un sürücü olarak bulunduğu araç şarampole devrildi. Ekiplerin belirlemesine göre Uğuz olay yerinde yaşamını yitirdi . İşte, korkunç kazanın detayları…
Kaza, saat 01.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Salih Uğuz'un kullandığı 46 VJ 254 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE SON NEFESİNİ VERDİ
Kazada sürücü Mehmet Salih Uğuz olay yerinde hayatını kaybetti. Uğuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
