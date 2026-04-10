El Yazınızdaki Değişim Parkinsonun Habercisi Olabilir

Parkinson hastalığı, beyinde hareketleri kontrol eden dopamin üreten sinir hücrelerinin zamanla kaybı sonucu ortaya çıkan, kronik ve ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemektedir. Genellikle ileri yaşlarda görülmekle birlikte, daha genç yaş gruplarında da ortaya çıkabilen Parkinson hastalığı; titreme, hareketlerde yavaşlama, kas sertliği ve denge bozukluğu, el yazısında yaşanan küçülme ve yazmada zorlanma gibi temel belirtilerle kendini göstermektedir. Bununla birlikte hastalık yalnızca hareket sistemiyle sınırlı kalmayıp, uyku problemleri, depresyon, koku kaybı ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma gibi çok yönlü etkiler de oluşturabilmektedir.Parkinson hastalığında erken tanı ve doğru tedavi planlaması, hastalığın seyrini yönetmede kritik rol oynamaktadır. Günümüzde uygulanan tedavi yaklaşımları; öncelikle dopamin eksikliğini dengelemeye yönelik ilaç tedavilerini içermekte, hastalığın ilerleyen evrelerinde ise ileri teknolojik yöntemler devreye girebilmektedir. Bu kapsamda, uygun hastalarda uygulanan Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) yöntemi, beyindeki anormal sinyal aktivitesini düzenleyerek semptomların kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktadır. Toplumda farkındalığın artırılması ve hastaların bilinçlendirilmesi, Parkinson hastalığıyla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkarken, erken belirtilerin dikkate alınması ve uzman değerlendirmesine başvurulması büyük önem taşımaktadırNöromodülasyon, sinir sisteminin elektriksel uyarılar aracılığıyla düzenlenmesini hedefleyen, modern tıbbın en ileri ve dinamik alanlarından biridir. Bu yaklaşım, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkan anormal sinirsel aktivitenin dengelenmesini sağlayarak hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Bu alanın en gelişmiş uygulamalarından biri olan Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), halk arasında “beyin pili” olarak bilinen, ileri teknolojiye dayalı cerrahi bir tedavi yöntemidir. DBS, beynin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kontrollü elektriksel uyarılar vererek hastalığa bağlı bozulmuş sinyal ağlarını modüle eder. Nöromodülasyon ve DBS, başta hareket bozuklukları olmak üzere geniş bir hastalık spektrumunda etkin olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında, parkinson hastalığı, esansiyel tremor, distoni, epilepsi, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), tedaviye dirençli depresyon ve tourette sendromu yer alır. Ayrıca, nöromodülasyon uygulamaları; bilimsel araştırmalar doğrultusunda yeni endikasyonlar için gelişimini sürdürmektedir. Majör depresyon, Alzheimer demansı, otizm ve tinnitus gibi alanlarda da umut verici klinik ve deneysel çalışmalar devam etmektedir.Parkinson hastalığı başta olmak üzere bazı nörolojik hastalıklarda uygulanan modern bir cerrahi tedavi yöntemlerinin başında gelen ve halk arasında beyin pili olarak bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS); Beyne yerleştirilen hassas elektrotlar, göğüs bölgesine implante edilen nörostimülatör (pil) ve bu yapıları birbirine bağlayan bağlantı sisteminden oluşuyor. Ameliyat sonrasında sistem, hastaya özel olarak programlanarak en optimal klinik fayda hedeflenir. Bu yönüyle DBS, kişiselleştirilmiş ve ayarlanabilir bir tedavi sunar.Parkinson hastalığı başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta DBS tek başına sonuç vermeyebilir. Nöromodülasyon tedavisinde başarı, yalnızca cerrahi teknikle sınırlı değildir. Multidisipliner bir yaklaşımla nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, nöropsikoloji, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, nörofizyoloji, anestezi, radyoloji ve ilgili diğer branşlardan uzmanların iş birliğiyle kapsamlı bir değerlendirme ile sonuca ulaşılabilir. Bu bütüncül yaklaşım, doğru hasta seçimini ve tedavi başarısını doğrudan etkileyen en kritik faktördür.Dünyanın en ileri teknolojileri, deneyimli ve multidisipliner bir ekip eşliğinde uygulanarak, her hastaya kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir tedavi yaklaşımları sunulmaktadır. Başta Derin Beyin Stimülasyonu alanında ileri tanı ve tedavi olanakları sunan merkezde nöromodülasyonla ilgili diğer invaziv ve non-invaziv yöntemler, multidisipliner bir yaklaşımla uygulanmaktadır. Merkezin temel amaçları arasında; Derin Beyin Stimülasyonu ve diğer nöromodülasyon uygulamalarının bilimsel içeriğini, eğitimini, klinik pratiğini ve erişilebilirliğini artırmak, bu alandaki güncel bilgi ve deneyimi yaygınlaştırmak yer almaktadır. Bu kapsamda, DBS ve nöromodülasyona ilgi duyan sağlık profesyonellerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları, vaka temelli öğrenme olanakları ve multidisipliner bilimsel paylaşımlar planlanmaktadır.Parkinson hastalığına yönelik bütüncül ve hasta odaklı yaklaşımını güçlendirmek amacıyla “Parkinson Hasta Okulu” programını hayata geçirmiştir. Bu kapsamlı eğitim programı; hastaların ve hasta yakınlarının hastalığı daha iyi anlamalarını sağlamak, tedavi süreçlerine bilinçli ve aktif katılımlarını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak hedefiyle yapılandırılmıştır. Program kapsamında Parkinson hastalığının nörobiyolojik temelleri, güncel medikal tedavi yaklaşımları, ileri evrelerde uygulanan Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) gibi cerrahi seçenekler ve günlük yaşam yönetimine yönelik pratik bilgiler multidisipliner bir ekip tarafından katılımcılara aktarılmaktadır. Nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, nöropsikoloji, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi ve ilgili sağlık profesyonellerinin katkılarıyla yürütülen bu eğitim modeli, hastayı pasif bir alıcı olmaktan çıkararak tedavi sürecinin aktif bir paydaşı haline getirmeyi amaçlamaktadır. Atlas Üniversitesi Nöromodülasyon Merkezi, bilimsel temelli yaklaşımı ve uluslararası standartlardaki klinik deneyimiyle, Parkinson hastalığında sadece tedavi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bilinçli hasta yönetimini destekleyen yenilikçi modeller geliştirmeye devam etmektedir.